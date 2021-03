Versucht einen Geigenbauer aus seiner hermetischen Gefühlswelt zu locken: Emmanuelle Béart in Claude Sautets "Ein Herz im Winter", Arte, 22.35 Uhr.

20.15 SCIENCE-FICTION-DRAMA

Perfect Sense (GB/S/DK/IRL 2011, David Mackenzie) Während sich eine rätselhafte Krankheit ausbreitet, die den Menschen, begonnen beim Geruchssinn, ihre Sinneswahrnehmungen raubt, verlieben sich in Glasgow eine Wissenschafterin (Eva Green) und ein Koch (Evan McGregor) ineinander. In seinem dystopischen Science-Fiction-Drama entwirft David Mackenzie ein Panoptikum der Reaktionen auf eine Pandemie. Bis 21.40, Arte

22.30 SCHWERPUNKT

Weltjournal: Myanmar – Eine Frau gegen das Militär In Myanmar ist es am Wochenende zu den blutigsten Protesten seit dem Militärputsch Anfang Februar gekommen. Was macht die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in ihrer Heimat so beliebt und in den Augen der Militärs so gefährlich? Dem früheren Burma ist um 23.05 das Reisetagebuch 2010 des amerikanischen Autors und Filmemachers Robert H. Lieberman gewidmet. Danach ist um 23.55Dämmerung über Burma, die Verfilmung der Autobiografie der Kärntner Menschenrechtsaktivistin Inge Sargent, zu sehen. Bis 1.35, ORF 2

22.35 LIEBESDRAMA

Ein Herz im Winter (Un coeur en hiver, F 1992, Claude Sautet) Als der verschlossene Geigenbauer Stéphane die neue Geliebte (Emmanuelle Béart) seines Freundes und Geschäftspartners (André Dussollier) kennenlernt, wehrt er sich gegen die aufkeimenden Gefühle. In seinem mehrfach preisgekrönten Drama erzählt Claude Sautet von einer nicht gelebten Leidenschaft. Ein Porträt des Filmemachers ist im Anschluss daran um 0.20 unter dem Titel Claude Sautet – Regisseur der Zwischentöne zu sehen. Bis 0.20, Arte

22.50 TALK

Pro und Contra: Öffnung auf Raten – Der letzte Vorhang für Gastro und Theater? Haben die Lockerungen den gewünschten Effekt? Es diskutieren unter anderem der Kabarettist Reinhard Nowak, der Gastronom Heinz Pollischansky sowie die Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger (Die Grünen). Bis 23.55, Puls4

23.30 ITALOWESTERN

Für ein paar Dollar mehr (Per qualche dollaro in più, I/D/E 1965, Sergio Leone) Die beiden Kopfgeldjäger Monco (Clint Eastwood) und Colonel Mortimer (Lee Van Cleef), eigentlich Konkurrenten, verbünden sich gegen die Bande von El Indio (Gian Maria Volonté). Der zweite Teil von Sergio Leones Dollar-Trilogie, voller Selbstironie und Lakonie. Bis 1.35, ORF 1

0.15 TRAGIKOMÖDIE

Jahrhundertfrauen (20th Century Women, USA 2016, Mike Mills) Wenn die Mutter dem Sohn Konformismus vorwirft: Die liberale Mittfünfzigerin Dorothea (Annette Bening) zieht ihren 15-jährigen Sohn (Lucas Jade Zumann) in einem alten Haus auf. Unterstützung kommt von einer Mitbewohnerin mit David-Bowie-Haarschnitt (Greta Gerwig). Mike Mills’ im Santa Barbara des Jahres 1979 angesiedelter Ensemblefilm ist von seiner Mutter und seiner Schwester inspiriert. Bis 2.00, BR