[Wissenschaft] Tests und Todesfälle: Was Frauen und Männer bei Corona unterscheidet.

[Wirtschaft] Wirt zu Öffnungsplänen in der Gastronomie: "Jetzt kommt der Genickbruch".

Onlinebank ING-Diba wird sich von 430.000 österreichischen Sparkunden trennen.

[Inland] Österreich will mit Israel Impfstoff produzieren.

Staatsgeheimnis Kurz-SMS und ein Hintergrundgespräch zum Privaturlaub.

[Podcast] Gastro-Öffnung: Überfällig oder lebensgefährlich?

[Pandemie] Strengere Ausweiskontrollen in den Wiener Teststraßen.

[Sport Interview] Günther Aigner: "Dem alpinen Skitourismus droht die Kernschmelze".

[Karriere] Mit den Privathochschulen gibt es eine weitere Differenzierung im tertiären Sektor. Vergleiche zwischen Unis und FHs können nicht gezogen werden.

[Wetter] Hochdruckeinfluss bringt weiterhin strahlend sonniges Wetter in vielen Teilen Österreichs. Lediglich am Bodensee und vom Innviertel über den Donauraum bis ins östliche Flachland können sich ein paar Nebel- und Hochnebelfelder etwas zäher halten, aber auch diese lösen sich großteils noch am Vormittag auf. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad. Am mildesten ist es im Süden.

[Zum Tag] Heute ist Tag des Artenschutzes.