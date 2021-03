Blümel fand die Ermittler "sehr fair und sehr höflich" Foto: Imago/Skata

Den 11. Februar 2021 wird Finanzminister Gernot Blümel nicht so schnell vergessen. Es war der Tag, der die jetzige Verspannung zwischen der Kanzlerpartei ÖVP und der Justiz, besonders Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), auslösen sollte – weil Letztere eine Hausdurchsuchung beim amtierenden Finanzminister durchführen ließ. Aus Unterlagen aus dem Ermittlungsakt lässt sich nun ablesen, wie der Vormittag für den beschuldigten Minister abgelaufen sein dürfte: Relativ kurz, wenngleich wahrscheinlich nicht ganz schmerzlos.

Um 8:36 Uhr kam Blümel mit seinem Anwalt Werner Suppan in die Räumlichkeiten der WKStA, um seinen Verfahrensstatus in der Causa Casinos zu klären. Zwei Tage zuvor war ein Aktenstück publik geworden, demzufolge Blümel nun als Beschuldigter geführt werde. Ganz unerwartet dürfte das nicht gekommen sein: Suppan fragte schon Anfang Februar nach, ob Blümel Beschuldigter sei. Kurz zuvor war das besagte Aktenstück an den U-Ausschuss gegangen. Laut Suppan eine "Routineanfrage".

"Durfte vorher noch meine Frau anrufen"

Nach einer kurzen Begrüßung kamen die Staatsanwälte am 11. Februar zur Sache und übergaben Blümel und seinem Anwalt die Anordnung zur Hausdurchsuchung und Sicherstellung. Nach diversen Fragen und Belehrungen über Beschuldigtenrechte übergab Blümel um 09:07 Uhr sein Handy plus Sperrcode für dessen Entsperrung. Danach besprachen sich Anwalt und Mandant miteinander, während Kriminalbeamte mit dem Handy zur Auswertung fuhren. Um 09:30 Uhr, nach Ausfolgung des Durchsuchungs- und SIcherstellungsprotokolls, war dieser Teil der Angelegenheit vorbei.

Wie Gernot Blümel das erlebt hat, schilderte er in einem Interview mit der Kronen Zeitung: "Ich durfte vorher noch meine Frau anrufen, wir haben ja ein kleines Kind zu Hause, das hat geschlafen. Ich hab ihr gesagt, dass ich jetzt mit einigen freundlichen Menschen vorbeikomme. Meine Frau ist dann mit unserer Tochter spazieren gegangen."

Offensichtlich ging Blümels Frau mit Kind und Laptop spazieren, wie sich aus dem Bericht zur Hausdurchsuchung vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) erschließt. Denn der von Blümel und seiner Frau gemeinsam benutzte Laptop konnte bei der Hausdurchsuchung zuerst nicht aufgefunden worden. Wie das gekommen sein soll: Um 9:43 sahen zwei Beamte, die bereits vor dem Wohnhaus von Blümel postiert waren, Blümels Frau mitsamt dem Kind aus dem Haus gehen. "Die offensichtliche Mitnahme von einem Laptop wurde nicht wahrgenommen", heißt es in dem Protokoll.

Kabinettschef bringt Laptop

Zu diesem Zeitpunkt sind Blümel und seine Begleiter von der Staatsanwaltschaft gerade zu Fuß auf dem Weg zu ihm nach Haus, um 9:50 Uhr treffen sie ein. Zwei Minuten später habe der Finanzminister die sichergestellten Gegenstände (2 Tablets, 4 USB-Sticks) freiwillig übergeben. Das Macbook habe er aber nicht finden können. In der Folge rief Blümel seine Frau mehrmals an. Nach einigen Malen erreicht er sie, offensichtlich in einem "öffentlichen Verkehrsmittel". Es wurde vereinbart, dass der Laptop "durch einen Mitarbeiter nach Abholung in einer Haltestelle zurück zur Wohnung gebracht wird."

Ungefähr eine halbe Stunde später war das Macbook da: Offenbar war Blümels Kabinettschef zur Hilfe geeilt. Aus dem Protokoll: "Um 10:36 Uhr wurde das Macbook dann durch Mag. Clemens-Wolfgang Niedrist in der Wohnung übergeben". Zu diesem Zeitpunkt war die Durchsuchung der Wohnung schon seit fünf Minuten beendet. Ende der Amtshandlung: 10:47 Uhr.



"Sehr fair und sehr höflich"

Blümel selbst beschrieb die Hausdurchsuchung in der Kronen Zeitung so: "Obwohl das eine unangenehme Situation war, muss ich sagen, dass die Herrschaften sehr fair und sehr höflich waren". Wie berichtet legte Blümel auch keine Beschwerde gegen die Maßnahme ein. Vom Kanzler wurde die Hausdurchsuchung nicht so locker aufgenommen: Er warf der WKStA in der Folge "viele Verfehlungen" vor.

Zahlreiche andere ÖVP-Politiker wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadtler und Klubobmann August Wöginger rückten aus, um die Behörde zu kritisieren. Inzwischen wird wieder kalmiert: Die Politik habe ja nur angeboten, der Justiz "zu helfen", wie der Abgeordnete und Rechtsanwalt Klaus Fürlinger am Sonntag in der ORF-Sendung "Im Zentrum" beteuerte.

Zur Erinnerung: Ausgelöst wurden die Aktivitäten der WKStA ja durch eine Chatnachricht, die der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann im Juli 2017 an Blümel geschrieben hatte. Er bat den damaligen nicht-amtsführenden Wiener Stadtrat um ein Treffen mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz, es gehe um "1. Spende" und "2. Eines Problemes, das wir in Italien haben". Die WKStA ermittelt nun gegen Blümel und Neumann wegen des Verdachts auf Bestechung – es gilt die Unschuldsvermutung.

Die ÖVP bestreitet, dass die Bundespartei unter der Obmannschaft von Sebastian Kurz je Spenden aus der Glücksspielbranche erhalten habe. Gernot Blümel legte eine eidesstättige Erklärung vor, in der er dasselbe für die ÖVP Wien und bestimmte Vereine mit Bezug zu seiner Person ausschloss. Auch die Novomatic und Neumann bestreiten etwaige Spenden an die ÖVP geleistet zu haben. (Renate Graber, Fabian Schmid, 3.3.2021)