Legte die Maskierung ab: Henning Baum. Foto: ProSieben / Willi Weber

Köln – "Der letzte Bulle" mimte ein Beuteltier: Schauspieler Henning Baum ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als kugeliges Quokka enttarnt worden. Der 48-Jährige mit der markanten Stimme schälte sich am Dienstagabend aus seinem Mini-Känguru-Kostüm – da er zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten hatte, musste er seine wahre Identität preisgeben.

"Das ist warm, und das ist schwer", berichtete der angeschwitzte Baum über sein flauschiges Ganzkörperkostüm. Zwar seien Ventilatoren verbaut. "Aber das macht es auch nicht besser." Die Entlarvung des gebürtigen Esseners, der in der Krimiserie "Der letzte Bulle" (Sat.1) Erfolge gefeiert hat, war eine große Überraschung und sorgte für offene Münder. Weder das Rateteam im Studio noch die Zuschauer hatten Baum auf dem Zettel.

Grund für die Verwirrung war auch der eigenwillige Gesang des Quokkas, das sich in der Show als DJ inszenierte und mit dicker Protz-Halskette auftrat. "Ich habe jetzt seit Wochen jeden Tag irgendwie gesungen", berichtete Baum. "Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es würde besser werden, als es geworden ist."

Als dritter Promi enttarnt

In der ProSieben-Show singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Baum wurde nun als dritter Promi enttarnt – vor ihm hatten bereits die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55, "Das aktuelle Sportstudio") ihre Masken ablegen müssen.

Auf Puls 4 läuft aktuell immer montags mit "The Masked Singer Austria" auch eine Österreichvariante der Show. Hier kam diese Woche Schlagersänger und Entertainer Roberto Blanco unter einem Germknödel-Kostüm zum Vorschein. Zuvor mussten bereits Sänger Klaus Eberhartinger (als Wildschwein) und Schauspielerin Nicole Beutler (als Schaf) ihre Verkleidungen ablegen. (APA/dpa, 3.3.2021)