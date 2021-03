Die Operation "Doppio Gioco" soll den Einfluss der Cosa Nostra auf illegale Onlinewetten bekämpfen. Foto: AFP / Eric Baradat

Rom – Nach einer großangelegten Razzia gegen das Eindringen der sizilianischen Cosa Nostra in den Bereich der illegalen Onlinewetten sind in ganz Italien Ermittlungen gegen 336 Personen aufgenommen worden. 23 Personen wurden in mehreren italienischen Regionen sowie in Deutschland, Polen und Malta festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Cosa Nostra als Profiteur

Der Vorwurf lautet auf illegale Wetten, Steuerhinterziehung, erschwerten Betrug und Geldwäsche. Davon soll der einflussreiche Cosa-Nostra-Clan Santapaola-Ercolano profitiert haben. Im Rahmen der "Doppio Gioco" (Doppelspiel) genannten Untersuchung wurden Besitztümer und Unternehmensbeteiligungen im Wert von 80 Millionen Euro beschlagnahmt. (APA, 3.3.2021)