Wechselt zu Fox News: Kayleigh McEnany Foto: AP/Evan Vucci

Washington – Die frühere US-Präsidentensprecherin Kayleigh McEnany kehrt ins Fernsehen zurück: Die 32-jährige Ex-Sprecherin des früheren Präsidenten Donald Trump werde politische Kommentatorin bei Fox News, teilte der US-Sender am Dienstag mit. McEnany hatte ihre TV-Karriere im Jahr 2016 bei CNN begonnen, bevor sie sich im darauffolgenden Jahr Trumps Team anschloss.

Trump hatte McEnany im April 2020 zu seiner Sprecherin gemacht. Diesen Posten behielt sie bis zum Auszug des Republikaners aus dem Weißen Haus im Jänner dieses Jahres.

Weitere Wechsel zu Fox News

McEnany ist nicht die erste Ex-Mitarbeiterin von Trump, die zum konservativen Sender Fox News wechselt. Auch Sarah Huckabee Sanders, die zwischen Mai 2017 und Juni 2019 Sprecherin im Weißen Haus gewesen war, war von Fox News als politische Kommentatorin angeworben worden. Ende Jänner kündigte sie aber an, den Sender zu verlassen, um bei den Gouverneurswahlen im Bundesstaat Arkansas zu kandidieren. Sie will damit in die Fußstapfen ihres Vaters Mike Huckabee treten, der von 1996 bis 2007 Gouverneur des Südstaates war.

Den Wechsel vom Weißen Haus zur Fox-Gruppe vollzog auch Trumps ehemaliger Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Er moderiert im Sender Fox Business inzwischen eine wöchentliche TV-Show. (APA/AFP, 3.3.2021)