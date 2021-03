Nach langem Hin und Her ist es nun fix: Viktor Orbáns Fidesz verlässt die EVP. Foto: REUTERS / YVES HERMAN

Die Abgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei verlassen die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament. Das teilte der Fidesz-Vorsitzende und Regierungschef Viktor Orbán am Mittwoch in einem Schreiben an EVP-Fraktionschef Manfred Weber mit.

"Ich informiere Sie hiermit, dass die Fidesz-Europaabgeordneten ihre Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion beenden", schrieb Orbán an Weber. Den Brief veröffentlichte die Fidesz-Vizevorsitzende Katalin Novák auf ihrem Twitter-Account.

EVP-Fraktion stimmt für Änderung der Geschäftsordnung

Unmittelbar davor hatte die EVP-Fraktion in einer Onlinesitzung mit der nötigen Mehrheit für eine Änderung der Geschäftsordnung gestimmt. Diese ermöglicht es, künftig ganze Delegationen von Mitgliedsparteien aus der Fraktion auszuschließen oder zu suspendieren. Orbán hat für diesen Fall einen Austritt seiner Abgeordneten angedroht. Die Reform sei mit 148 Stimmen bei 28 Gegenstimmen beschlossen worden, hieß es.

Der Vizepräsident des EU-Parlaments und ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas betonte am Mittwoch, dass die Abstimmung auch "eine Absage an den Erpressungsversuch von Viktor Orbán" sei. "Wir lassen uns nicht vorschreiben, worüber wir abstimmen. Dieses Vorgehen Orbáns reiht sich in eine Reihe verstörender Aussagen von FIDESZ-Politikern ein", betonte Karas auf Twitter. Karas wollte umgehend einen Antrag auf Suspendierung von Fidesz einbringen.

Große Mehrheit für Reform

Für die EVP-Reform sprachen sich in der Sitzung am Mittwoch in Brüssel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen alle Delegationen bis auf jene von Ungarn, Rumänien, Slowenien und Bulgarien aus.

Die Europäischen Volkspartei, der auch die ÖVP angehört, bildet mit 187 Abgeordneten die größte Fraktion im Europaparlament. Dies würde sich auch ohne die zwölf Fidesz-Abgeordneten nicht ändern. Schon seit Jahren ringt die EVP um ihren Umgang mit der Fidesz. In der EVP-Parteienfamilie ist die Mitgliedschaft von Fidesz bereits seit 2019 auf Eis gelegt. Hintergrund sind Attacken gegen EU-Spitzenpolitiker und mutmaßliche Verstöße gegen EU-Grundwerte. (APA, 3.3.2021)