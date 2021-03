Berichten zufolge will die Partei des ungarischen Premiers noch am Mittwoch aus der EVP-Fraktion im Europaparlament austreten

Offenbar möchte die Partei von Ungarns Premier Orbán aus der EVP-Fraktion austreten. Foto: REUTERS / YVES HERMAN

Laut dem regierungsnahen Onlineportal origo.hu wird die rechtsnationale ungarische Regierungspartei Fidesz noch diesen Mittwoch die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament verlassen. Das werde Fidesz noch am Vormittag ankündigen, schrieb das Portal. Ungarns Premier Viktor Orbán hatte den Austritt bereits in einem Brief an EVP-Fraktionschef Manfred Weber angekündigt.

Offener Streit in EVP-Fraktion

Darin hatte Orbán der EVP-Fraktion für den Fall gedroht, dass diese die Fidesz-Abgeordneten suspendieren will. Wenn es zur Abstimmung und Annahme einer neuen Geschäftsordnung der Fraktion käme, die die Suspendierung oder den Ausschluss ganzer Gruppen möglich machen würde, würden die Fidesz-Abgeordneten von sich aus den EVP-Klub verlassen, hatte Orbán angekündigt.

Die EVP bildet mit 187 Abgeordneten die größte Fraktion im Europaparlament, Fidesz ist darin mit zwölf Abgeordneten vertreten. (APA, 3.3.2021)