"Bin ziemlich traurig, fühle mich aber völlig okay mit leichteren Symptomen"

Der Topfavorit im Pech. Foto: EPA/Tuttas

Oberstdorf – Norwegens Skisprungstar Halvor Egner Granerud ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber sei das Team Mittwochfrüh informiert worden, teilte der norwegische Skiverband mit. "Ich bin ziemlich traurig, fühle mich aber völlig okay mit leichteren Symptomen", wurde der 24-Jährige in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die WM im Allgäu ist damit für den Weltcup-Dominator dieser Saison wohl vorbei. (APA, 3.3.2021)