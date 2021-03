Städtetrips, Urlaube oder Fernreisen fallen für die meisten Menschen derzeit aus. Zu ungewiss ist die Lage in der Pandemie, und das schon seit mehreren Monaten. Viele waren seit Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr nicht mehr im Ausland. Dass das Reisen mit all seinen Eindrücken daher fehlt, ist verständlich. Dazu gehört auch das Essen und Trinken in anderen Ländern.

Meeresfrüchte schmecken frisch vor Ort am besten. Foto: Chrsitopher Laurenz Photography Getty Images/iStockphoto

Ferner Genuss

Ob der Besuch einer Tapas-Bar in Spanien, der Genuss von Antipasti, einer Pizza und einem Glas Wein in Italien oder ein frischer Fisch aus der Adria in einem kroatischem Lokal am Meer, nirgendwo schmeckt die Küche eines anderen Landes so gut wie vor Ort – auch wenn man viele Gerichte zu Hause nachkochen kann. Das betrifft besonders auch Essen fernerer Länder, denn nicht überall bekommt man die entsprechenden Zutaten und Gewürze zum Selbermachen. Zudem fehlt schlicht und einfach das Erlebnis an sich – wie das Betreten eines von Düften erfüllten Restaurants, das einem von Einheimischen empfohlen wurde, oder das Essen auf Straßenmärkten.

Welches Essen aus anderen Ländern fehlt Ihnen schon?

Versuchen Sie, es zu Hause nachzukochen? Wenn ja, welche Rezepte und Supermärkte, die die Zutaten auch verkaufen, können Sie empfehlen? Auf welche Reise freuen Sie sich auch aufgrund der Kulinarik besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.3.2021)