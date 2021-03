Emilia Garbsch wurde für ihren Text "Die erwünschte Sucht" mit dem "Datum"-Talentepreis 2020 ausgezeichnet. Screenshot: Datum

Wien – Das Monatsmagazin "Datum" hat am Mittwoch zum dritten Mal seinen "Talentepreis" vergeben: Der mit 1.000 Euro dotierte Preis ging an Emilia Garbsch für ihre Recherche "Die erwünschte Sucht", erschienen in "Datum" 9/2020, über eine junge Frau, die unter Kaufsucht leidet. Eine Fachjury, bestehend aus Ingrid Brodnig, Barbara Kaufmann, Solmaz Khorsand, Joachim Riedl und Anneliese Rohrer, kürte den Gewinnertext. Die Plätze zwei und drei gingen an Timo Schober und Felix Strasser.

An Garbschs Text lobte die Jury unter anderem, dass einem dieser inhaltlich "nahe geht, ohne zu überzeichnen". Garbsch begleitete ihre Protagonistin über Monate, auch durch den ersten Lockdown, und integrierte deren Tagebucheinträge in ihren Text.

Das Talenteprogramm wurde von "Datum" 2018 gegründet. Es ist als redaktionelles Mentoringprogramm für Erzähljournalismus konzipiert, im Rahmen dessen das "Datum"-Team mit Berufseinsteigern an Geschichten arbeitet. (red, 3.3.2021)