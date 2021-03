Die Maßnahmen, die gegen die Verbreitung des Virus eingehalten werden sollen, kennt man mittlerweile schon ziemlich gut. Seit einem Jahr gelten in Österreich, je nach Infektionsgeschehen, mal strengere, mal etwas lockerere Vorschriften und Empfehlungen. Man soll so wenige Menschen wie möglich treffen, an vielen Orten gilt eine FFP2-Masken-Pflicht, und Restaurants und Sportvereine sowie Kultureinrichtungen sind (mit wenigen Ausnahmen) nach wie vor geschlossen.

Auf einer Piazza sitzen und Pizza essen – in einigen Regionen Italiens ist das bereits wieder möglich. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Ähnlich anders

Da es sich um eine Pandemie handelt, haben Länder rund um die Welt im Laufe der Zeit ähnliche Maßnahmen zur Eindämmung erlassen. Und doch gibt es regionale Unterschiede in der Corona-Strategie und im Umgang der Menschen mit der Situation. In manchen Ländern herrschen strikte Lockdowns in allen Bereichen, in anderen gibt es lediglich Ausgangsbeschränkungen in den Abendstunden. Auch die Verwendung von Masken ist unterschiedlich. So sieht man im US-amerikanischen Raum zum Beispiel oft Menschen mit zwei übereinanderliegenden Masken das Haus verlassen und im Freien tragen, während andernorts auf FFP2-Masken in bestimmten öffentlichen und geschlossenen Räumlichkeiten gesetzt wird. Auch im Bildungssektor wird unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen. Und dann gibt es noch Länder, in denen es kaum Einschränkungen, sondern lediglich Empfehlungen gibt, beispielsweise in Schweden. Auch die Test- und Impfstrategie sieht in jedem Land anders aus.

Wie ist der Umgang mit der Krise in Ihrem Land?

