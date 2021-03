Amy Novesky, "Das Mädchen auf dem Motorrad". Illustrationen von Julie Morstad. Aus dem Englischen von Anna Kampfmann. € 25,60 / 54 Seiten. Zuckersüß, Berlin 2020. Ab 5+ Foto: Zuckersüß

Paris im Jahr 1973, eine junge Frau sitzt am Fenster ihrer Wohnung und träumt davon, umherzustreifen. Sie möchte andere Gegenden sehen, woanders hinkommen, sie möchte ein Abenteuer erleben. Also packt sie die allerwichtigsten Sachen, steigt auf ihr Motorrad und fährt los. Auf ihrer Fahrt bereist sie die ganze Welt. Wenn du dir dieses Buch anschaust und es liest, kannst du sie begleiten und erfahren, was sie gesehen hat, wen sie getroffen hat und wo sie überall hingekommen ist. Manchmal übernachtet sie im Zelt (auch wenn es regnet), und einmal, in Indien, geht mitten auf der Strecke das Benzin aus. Was würdest du in so einer Situation tun? Die junge Frau in dieser Geschichte gibt es wirklich. Sie heißt Anne-France Dautheville, ist Journalistin und Autorin und heute 77 Jahre alt.