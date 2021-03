Bundeskanzler Kurz hat die Maskenproduktionsstätte der Hygiene Austria LP in Wiener Neudorf im Mai 2020 besucht. Foto: APA

FFP2-Masken aus China sollen beim österreichischen Schutzmaskenhersteller Hygiene Austria LP umetikettiert und als heimische Ware teurer verkauft worden sein. Nach der Razzia bei der Firma hat das Unternehmen die erhobenen Vorwürfe als "haltlos" zurückgewiesen. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht es um den Verdacht der organisierten Schwarzarbeit sowie schweren gewerbsmäßigen Betrugs.

Abnehmer der Masken wollen nun wissen, ob auch sie betroffen sein könnten und ein Rückruf notwendig ist. Wer die Hauptabnehmer sind, ließ die Hygiene Austria LP bislang offen. Vertreter von SPÖ und FPÖ haben am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die mutmaßlich umetikettierten Produkte vom Parlament zur Verfügung gestellt werden. Wie die Parlamentsdirektion bestätigte, befinden sich Masken der Hygiene Austria LP im Bestand des Parlaments. Es handle sich um einen "Abruf bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG)". Auch die ÖBB haben via BBG hunderttausende Masken bestellt. Für wen und in welcher Stückzahl die BBG außerdem noch Masken der Hygiene Austria gekauft hat, lässt sich zunächst nicht vollständig klären.



Einzelhandel

In besonders hohen Stückzahlen wurden Schutzmasken vom Einzelhandel in Umlauf gebracht. Die von Spar an seine Kunden abgegebenen Masken seien sicher, betonte das Unternehmen. "Wir haben die 100-prozentige Rückverfolgbarkeit, dass die von uns gekauften Masken auf jeden Fall in Österreich am Standort in Wiener Neudorf hergestellt worden sind." Auch die Rohware stamme aus Österreich, "und es liegen uns auch für unsere Masken Prüfgutachten vor, dass es sich wirklich um FFP2-Masken-Qualität handelt". Daher werde man die Masken wie bisher an Mitarbeiter und Kunden abgeben.

Auch der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Bipa, Penny) hat mehrere Millionen Masken von Hygiene Austria bezogen. "Wir prüfen das derzeit intern und sind in Kontakt mit Hygiene Austria", so das Unternehmen. Momentan seien die Masken weiter im Verkauf, man prüfe die Qualität aber intern via Qualitätsmanagement. Rewe hat Masken auch vom steirischen Produzenten Aventrium, aber auch aus China bezogen.

Der Diskonter Hofer hat ebenfalls Masken von Hygiene Austria bezogen. "Diese mit österreichischer Herkunft deklarierten FFP2-Masken werden seit 26.01.2021 in unseren Filialen verkauft. Da es sich bei der gegenständlichen Untersuchung um einen Verdachtsfall handelt, werden wir die weiteren Entwicklungen beobachten", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der APA. Mitbewerber Lidl Österreich hat nach eigenen Angaben keine Masken von Hygiene Austria bezogen.

Razzien an zwei Standorten

Die Causa hat auch eine politische Dimension: Die Hygiene Austria LP ist ein Joint Venture des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing mit dem Textilkonzern Palmers. Der Geschäftsführer der Firma ist ein Verwandter der Büroleiterin von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Konkret ist sie mit Palmers-Vorstand Luca Wieser verheiratet und mit Hygiene-Geschäftsführer Tino Wieser verschwägert. Deshalb richtete die SPÖ am Mittwoch eine parlamentarische Anfrage an den Kanzler. Man wolle erfahren, ob auch das Kanzleramt Masken der Firma gekauft hat und ob es seitens der Firma diesbezügliche Interventionen gab.

Auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl nahm bei einer Pressekonferenz Kurz aufs Korn: "Eine sehr feine Gesellschaft, in der sich der Bundeskanzler da bewegt." Bis vor wenigen Stunden sei dieser das "Parade-Testimonial" der Firma gewesen – mittlerweile versuchten seine Helfer aber offenbar, diese Spuren zu verwischen. Neben der "engen Verbandelung" seiner Büroleiterin sei etwa auch der von der ÖVP entsandte ORF-Stiftungsrat Gregor Schütze für die Pressearbeit der Firma zuständig.

Es sei bedauerlich, hier "in tagespolitische Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden", so das Management der Hygiene Austria LP nach Bekanntwerden der Ermittlungen der WKStA. Des Unternehmen, das alle Vorwürfe zurückweist, kooperiert eigenen Angaben zufolge eng mit den Behörden, um zur Aufklärung beizutragen. Alle Parlamentsfraktionen hoffen auf eine schnelle juristische Aufarbeitung der Causa, hieß es am Rande des Ibiza-Untersuchungsausschusses am Mittwoch. (fmo, APA, 3.2.2021)