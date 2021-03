Wer keinen klassischen Sony-Controller benutzen will, hat bald vielleicht einen Ausweg – nämlich Früchte wie Bananen und Orangen

Der Bananen-Controller soll sogar die Möglichkeit zu Tasteneingaben mit sich bringen. Foto: Via IGN/Sony

Denken Gamer an Eingabegeräte für Spielekonsolen, kommen vermutlich die klassischen Controller von Sony und Microsoft in den Sinn. Nun patentierte Sony jedoch eine Technologie, mittels derer man übliche Haushaltsobjekte als Gamepad verwenden können soll. Unter anderem ist dabei die Rede von Obst, insbesondere von Bananen, wie "Gamesindustry.biz" berichtet. Nachdem Spieler die Objekte mit einer Kamera eingescannt haben, sollen sie für bestimmte In-Game-Funktionen verwendet werden können.

"Es wäre wünschenswert, wenn ein Benutzer ein kostengünstiges, einfaches und nicht-elektronisches Gerät als Videospiel-Peripheriegerät verwenden könnte", heißt es in der Patentanmeldung. Einige dieser Probleme wolle ebendieses Patent versuchen zu lösen.

Bananen und Orangen

So lange ein Objekt "nicht leuchtend" und "passiv" sei, könnte es laut Sony auch als Controller verwendet werden, berichtet "IGN". Als Beispiel würden dabei einerseits die angesprochene Banane, andererseits zwei Orangen gezeigt. Außerdem soll die Technologie ein "Augmented-Reality-Bild des Objekts generieren können, um dann Veränderungen in der Positionierung des Objekts zu erkennen. Außerdem soll sich der Obst-Controller an die Handbewegungen des Spielers anpassen und mittels Erkennung der Finger auch Eingaben ermöglichen. (red, 3.3.2021)