20.15 TRAGIKOMÖDIE

Battle of the Sexes – Gegen jeden Regel (GB/USA 2017, Jonathan Dayton, Valerie Faris) Als der ehemalige Tennis-Star Bobby Riggs (Steve Carrell) 1973 die Weltbeste des Damentennis Billie Jean King (Emma Stone) zu einem Match herausforderte, wurde die Begegnung medial zu einem Battle of the Sexes stilisiert. Das Regieduo Jonathan Dayton und Valerie Faris (Little Miss Sunshine) strickte daraus ein vergnügliches Message-Movie.

Bis 22.35, ATV 2

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Sein zweiter Einsatz als James Bond führte Daniel Craig unter anderem zu einem Tosca-Abend zu den Bregenzer Festspielen. Als Bösewicht erfreut der wie immer formidable Mathieu Amalric. Bis 22.30, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Prostitution: Kein Job wie jeder andere Geschätzte 40 Millionen Menschen bieten weltweit ihren Körper als Ware an. Während Deutschland sehr liberale Gesetze hat, gilt Prostitution in Schweden als Angriff auf die Menschenwürde. Bis 21.00, 3sat

20.15 THRILLER

A Most Wanted Man (GB/USA/D 2014, Anton Corbijn) In Anton Corbijns Verfilmung von John le Carrés Roman gibt ein Unbekannter Rätsel auf: Ein illegal eingereister Mann (Grigoriy Dobrygin) geht am Hamburger Hafen an Land und gerät ins Visier einer Antiterroreinheit. Als deren Leiter ist der famose Philip Seymour Hoffman in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Bis 22.10, RBB

Foto: Senator Film/Kerry Brown

20.15 THEMENABEND STERBEHILFE

Schauplatz Spezial: Letzte Entscheidung, danach Schirachs "Gott" Peter Resetarits zeichnet die juristischen Bemühungen von vier Antragstellern um eine Liberalisierung der Strafgesetze und deren Gang zum Verfassungsgerichtshof nach. Um 22.30 Uhr ist dann Schirachs Ethikdrama "Gott" zu sehen: Der 78-jährige Richard Gärtner (Matthias Habich) hat nach dem Krebstod seiner Frau nur noch einen Wunsch: Er will ihr in den Tod folgen. Ein Ethikrat befasst sich mit der Frage, ob ärztliche Sterbehilfe in einem solchen Fall erlaubt sein soll. Verfilmung des gleichnamigem Bühnenstücks von Ferdinand von Schirach.

Bis 0.05, ORF 2

Foto: ORF, Constantin Film, Julia Terjung

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Streit um den Impfpass – Droht jetzt die totale Kontrolle? Gäste sind Sängerin Julia Neigel, Mediziner Wolfgang Mückstein, Psychoneuroimmunologe Christian Schubert und Intensivmedizinerin Ruth Poglitsch. Bis 23.15, Servus TV

23.45 THRILLER

Gutland (LUX 2017, Govinda Van Maele) Nach einem Kasinoraub flüchtet Jens (Frederick Lau) in ein luxemburgisches Dorf. Dort findet er nicht nur Arbeit als Erntehelfer und eine Geliebte, sondern macht sich auch auf die Spur eines Dorfgeheimnisses. Regisseur Govinda Van Maele vermischt Elemente unterschiedlichster Genres vom Thriller bis zum Heimatdrama. Bis 1.30, Arte

00.25LIEBESFILM

Das Versteck (D 1978, Frank Beyer) Ein Jahr nach seiner Scheidung versucht Max (Manfred Krug) seine Ex-Frau (Jutta Hoffmann) zurückzugewinnen. Fein gespieltes DDR-Filmjuwel. Bis 2.00, RBB