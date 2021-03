Dieser Scooter-Fahrer agiert vorbildlich und trägt einen Helm. Foto: Reuters

Offizielle Daten zu Unfällen mit E-Scootern sind noch rar. Vielerorts werden diese von Behörden noch nicht separat ausgewiesen, sondern oft mit Fahrrädern zusammengelegt. Künftig soll sich das ändern, doch bis dahin ist man auf andere Erhebungen angewiesen.

Beispielsweise jene, die kürzlich im deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Am Uniklinik Hamburg-Eppendorf wurden 524 Patientenakten mit Unfallangaben zu Rad oder E-Scooter zwischen Juni 2019 und 2020 ausgewertet.

Einleitend ist zu sagen, dass die Größe beider untersuchten Gruppen deutlich voneinander abweicht, was wohl darauf zurück zu führen ist, dass es deutlich mehr Radler als Scooterfahrer gibt. In die Untersuchung flossen 435 Radunfälle und 89 Unfälle mit E-Scootern. Auch wenn die Aussagekraft damit begrenzt ist, lassen sich einige Unterschiede feststellen.

Scooter-Unfälle häufiger am Wochenende und nachts

So kamen E-Scooter-Fahrer häufig ohne Fremdeinwirkung zu Schaden kamen, spielten bei Fahrradfahrern nach Schätzung der Wissenschaftler häufig andere Verkehrsteilnehmer – meist Autos – eine Rolle. Bei den Rollern gab es einen deutlich höheren Anteil an Unfällen unter Alkoholeinfluss mit 28 Prozent. Alkohol war hingegen nur bei 6 Prozent der Radunfälle im Spiel. Dazu passt auch, dass Scooter-Crashes vergleichsweise oft in der Nacht und an Wochenenden passierten.

Auch beim Verletzungsmuster unterscheiden sich die Verletzungsmuster. Über die Hälfte der am Scooter verunfallten (54 Prozent) erlitten ein Trauma des Gesichts oder des Kopfes. Brüche der oberen Extremitäten (18 Prozent traten häufiger auf, als der unteren (6 Prozent).

Mediziner raten zu Helmen

Biker erlitten deutlich öfter Verletzungen im Bereich von Brust und Wirbelsäule. Mit einem Gips kamen beide Gruppen ungefähr gleich oft davon, ähnlich sieht es auch bei der Notwendigkeit weiterer stationärer Behandlung aus. Bei den Operationen liegen Scooter-Fahrer (28 zu 24 Prozent) leicht vorne.

Die Forscher empfehlen, bei der Verwendung von E-Scootern einen Helm zu tragen, da diese gerade vor Kopfverletzungen schützen bzw. ihre Schwere mindern können – wie etwa auch eine zitierte Untersuchung aus dem australischen Brisbane zeigt. Kein einziger der verunfallten Scooter-Fahrer in der Hamburger Studie war mit einer solchen Schutzausrüstung unterwegs gewesen. Die Quote war allerdings auch bei Radlern mit 47 Personen bzw. 11 Prozent nicht übermäßig hoch. (gpi, 3.3.2021)