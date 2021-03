[Wirtschaft] Warum Brasiliens Wälder für Steaks der Österreicher brennen.

Nach Razzia: Hygiene Austria bestätigt Zukauf chinesischer Masken.

Frage und Antwort: Umstrittene Masken wurden in Ungarn statt in Wien zertifiziert.

Erste Anzeichen einer Zinswende: Inflationsängste wirken schon.

[Video] "Die Unzufriedenen sind zahlreicher als jene, die auf die Straße gehen". Am Samstag sind wieder Corona-Demos geplant. Warum manche nicht mitmarschieren und trotzdem gegen die Maßnahmen der Regierung sind.

[Selbst ausprobiert] Haartransplantation: Mühsam, teuer – und letztlich sehr befriedigend. Wer seine Glatze nicht mag und hinten genügend Haare hat, kann sich diese nach vorn versetzen lassen.

[International] Russlands Strafvollzug soll die Menschen brechen.

[Web] Datenschutzchaos rund um den grünen Impfpass.

[Kultur] Ausgewählte Kulturtipps für daheim und unterwegs.

[Wetter] Von Nordwesten her ziehen deutlich mehr Wolkenfelder herein als zuletzt und die Sonne scheint zwischen Vorarlberg und Niederösterreich nur zeitweise. Gegen Abend können hier dann auch die ersten Regenschauer dabei sein. In der Nacht werden die Niederschläge mehr und die Temperaturen, und damit auch die Schneefallgrenze sinken. Bis 18 Grad.

[Zum Tag] 1877: Das Ballett Schwanensee von Pjotr Iljitsch Tschaikowski erlebt am Moskauer Bolschoi-Theater seine Uraufführung.