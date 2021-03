Franck Kessie baut ein.

Foto: APA/AFP/Medina

Mailand – AC Milan hat dank eines Handelfmeters in der Nachspielzeit eine Heimniederlage in der italienischen Fußball-Meisterschaft gerade noch verhindert. Der ivorische Torjäger Franck Kessie verwertete den Strafstoß in der 97. Minute zum 1:1-Endstand gegen Udinese.

Milan liegt damit drei Punkte hinter dem Stadtrivalen Inter Mailand auf Rang zwei. Der Tabellenführer gastiert am Donnerstag beim Vorletzten Parma Calcio. (APA; 3.3.2021)