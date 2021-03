Die AUA verzeichnete im vergangenen Jahr ein Minus in Höhe von 319 Millionen Euro. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Die deutsche Mutter Lufthansa hat 2020 einen Verlust von 6,7 Milliarden Euro geschrieben. Das bereinigte operative Ergebnis war mit 5,5 Milliarden ebenfalls tiefrot. Die Tochter AUA verlor auf operativer Ebene bereinigt 319 Millionen Euro, ohne den Staatszuschuss von 150 Millionen Euro stünden hier 469 Mio. Euro, wie die AUA in einer Aussendung erklärt. Überraschend kommt das alles nicht. Die AUA hat den Flugbetrieb im Frühjahr 2020 für rund drei Monate komplett eingestellt. Das habe auch "zu einem Stillstand am Konto" geführt, erklärt AUA-Chef Alexis von Hoensbroech.

Passagiereinbruch

In Zahlen ausgedrückt: Der Umsatz schmolz auf ein Viertel der gut zwei Milliarden Euro 2019. Die Passagierzahlen brachen in dieser Zeit von 14,6 Millionen Fluggästen um 79 Prozent auf 3,1 Millionen ein. Die Gesamterlöse sanken um 69 Prozent auf 672 Millionen Euro. Darin enthalten sind die 150 Millionen Euro nicht rückzahlbare Katastrophenbeihilfe, die die AUA vom Staat erhalten hat. Zur Erinnerung: Insgesamt wurde die AUA vergangenes Jahr mit 600 Millionen Euro gerettet. 150 Millionen Euro kamen von der Lufthansa und 300 Millionen Euro aus staatlich garantierten Bankkrediten.

Wie erwartet war das vergangene Jahr kein gutes für die Luftfahrbranche. Foto: REUTERS / Kai Pfaffenbach

Die AUA verlor in der Krise täglich bis zu zwei Millionen Euro an Liquidität. Durch Sparmaßnahmen, Kurzarbeit und Steuerstundungen habe der Abfluss der Geldmittel zuletzt auf unter eine Million Euro gesenkt werden können, heißt es. Die Aufwendungen wurden 2020 um 54 auf 991 Millionen Euro heruntergefahren. Die Liquidität sei deshalb trotz weniger Flüge über dem Plan. Die AUA hatte Ende 2020 mit 6.443 Mitarbeitern um 550 weniger als Ende 2019. Der Sparkurs könnte verschärft werden, aktuell werde geprüft, ob von den rund 60 Flugzeugen, die nach der Krise noch in Betrieb sein sollen, weitere auf längere Zeit stillgelegt werden sollten. Vor Ausbruch der Coronapandemie hatte die AUA über 80 Flieger. Auch die Lufthansa erwägt mehr Jets in Pension zu schicken als geplant.



Flughafen Wien mit Verlusten in Millionenhöhe

Auch der Flughafen Wien hat erwartungsgemäß 2020 massiv gelitten. Der Umsatz ging um 61,1 Prozent auf 333,7 Millionen Euro zurück, es gab einen Verlust von 75,7 Millionen Euro. Heuer hofft der Flughafen auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr und in Summe auf eine "Schwarze Null" mit vier Millionen Euro Gewinn. Dennoch dürfte die Passagierzahl im Vergleich zu Vor-Coronazeiten um 60 Prozent auf nur 12,5 Millionen zurückgehen.

Der Flughafen braucht bis Ende 2022 Kurzarbeit, sonst droht ein Jobabbau, heißt es in der Aussendung des Flughafens Wien am Donnerstagmorgen. "Wer geimpft, immun oder negativ getestet ist, muss reisen dürfen, andauernde Einschränkungen für Geimpfte sind nicht gerechtfertigt", so die Position des Flughafens. Dafür brauche es europaweit einheitliche Mindeststandards für Impf- und Testnachweise. (APA,red, 4.3.2021)