Als dem Modedesigner Marc Jacobs vor wenigen Tagen eine Spritze in den Oberarm gejagt wurde ("I've been Pfizer'd"), brachte er Glamour ins Krankenhaus. Jacobs trug eine Hose in Pink und dazu zentimeterhohe schwarze Plateau-Boots. Der 57-Jährige erklärte den Impftermin nicht nur zu einem modisch relevanten Termin, sondern schien sich auch von der Pandemie nicht beirren zu lassen: Jogginghose – das dürfen gern die anderen, ich bleibe meinen High Heels treu. Der New Yorker steht schon einige Zeit auf Schuhe, die größer machen.

Nicht nur er ist auf den Geschmack gekommen. Absatz und Plateau sind gemacht für Menschen, die hoch hinaus wollen und Exaltiertheit mit Bequemlichkeit verbinden möchten. Und nein, zu denen gehört nicht mehr nur Vivienne Westwood, die unbeugsame Kämpferin für den Klimaschutz.

Das Modehaus Versace zum Beispiel hat zuletzt babyblaue Modelle über den Laufsteg laufen lassen, die zwar wie Barbies Hausschlapfen aussehen, aber dank des Plateaus unter dem Fußballen nur halb so arge Stolperfallen darstellen. So gefährlich, wie Plateauschuhe sein sollen (auf Wikipedia wird gewarnt: "Durch Anhebung des Sprunggelenks besteht im Fall eines Umknickens eine erhöhte Verletzungsgefahr"), sind sie doch gar nicht!

Versace geht das Frühjahr auf Plateau an. Foto: Versace

Sonst würden die Plateaus wohl nicht in dieser Intensität die Social-Media-Netzwerke fluten: Auf Instagram ragen sie in Zeiten der Pandemie wie Leuchttürme zwischen all den Hoodies und Jogginghosen hervor. Die Musikerin Anja Plaschg (alias Soap and Skin) trägt sie genauso gern wie der Musiker Fabian Altstötter, beide sind Fans der Schuhe der Modelle von Designerin Rani Bageria. So viel kann vermutet werden: David Bowie hätte seine Freude an der geschlechterübergreifenden Begeisterung für die Plateaus unter den Füßen.



Das alles mag mit der erneut aufgeflammten Begeisterung für die Mode der 1970er-Jahre zu tun haben. In der glossy Interpretation von "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" von Amazon wurden sogar goldene Plateauschuhe ausgepackt.

Foto: obs/Constantin Television/Mike Kraus

Dabei braucht es das gar nicht sein. Dass das Plateau für sich stehen kann, beweisen Influencerinnen wie die Amerikanerin Jasmine Archie: Sie schieben ihre Schuhe auf Instagram gerade am liebsten ganz nach vorne ins Bild.

Das mit dem Glamour ist eben auch eine Frage des Schuhwerks. (Anne Feldkamp, 6.3.2021)