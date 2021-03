"Willst du meine Frau werden?", wie oft hat man diese Frage in romantischen Hollywoodfilmen schon gehört – begleitet von Bildern eines am Boden knienden Mannes, in einem schicken Restaurant, am Strand, oder sonst wo. Ja, so sieht der filmreife Heiratsantrag aus, gefolgt von einer überglücklichen und überraschten Frau, die ihr Glück kaum fassen kann.

"Willst du mein Mann werden?" – immer öfter ergreifen Frauen die Initiative.

Gemeinsame Entscheidung

Die Idee, dass ein Antrag vom Mann kommt, hat sich freilich nicht Hollywood ausgedacht. Früher durfte die Frau nicht einmal mitentscheiden, wen sie heiratet – die Familie beziehungsweise das Familienoberhaupt musste vom Mann erst um Zustimmung gebeten werden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Oft ergreift zwar noch der Mann die Initiative, in vielen Fällen gibt es aber gar keinen klassischen Heiratsantrag, sondern eher ein gemeinsames Beschließen. Und auch immer mehr Frauen machen einen Antrag.

Mann oder Frau – wer macht den Heiratsantrag?

Wie war das bei Ihnen? Warten Sie als Frau auf die Initiative des Mannes, und wären Sie umgekehrt als Mann gekränkt, wenn der Antrag von Ihrer Partnerin käme? Berichten Sie im Forum! (mawa, 5.3.2021)