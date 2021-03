Das VR-Remake von Doom 3 enthält neue Spielelemente für die PSVR. Foto: Playstation Blog/Flickr

Details zu der neuen Version von Sonys neuer VR-Brille, der Playstation VR (kurz: PSVR), sind zwar schon durchgesickert, mit einem Release in diesem Jahr dürfen wir vorerst aber noch nicht rechnen. Dafür hat Sony aber neue Spiele für die bestehende PSVR angekündigt, die auch mit der (im Gegensatz zur Playstation 5 im regulären Handel erhältlichen) Playstation 4 kompatibel ist. Zu den Spielen gehören der First-Person-Shooter-Klassiker Doom 3, das JRPG-inspirierte MMO Zenith und das Survival Game Song in the Smoke.

Nachfolgend ein Überblick über die kommenden Spiele, sowie etwaige bereits vorhandene Trailer.

Doom 3

Ja, richtig gelesen. Doom 3. Also nicht etwa ein neueres Spiel der Reihe, sondern das Werk aus dem Jahr 2004, inklusive der Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission. Dabei soll es einige VR-spezifische Erweiterungen geben – wie etwa die Möglichkeit, per Kopfbewegungen um die Ecke zuschauen oder den eigenen Health- und Ammo-Status über ein virtuelles Armband zu überprüfen. Die Spieldauer wird mit 15 Stunden angegeben. Erscheint am 29. März, kompatibel mit PS4 und PS5.

PlayStation

After the Fall

Von den Machern von Arizona Sunshine kommt der Koop-First-Person-Shooter After the Fall. Angesiedelt in einem alternativen Los Angeles der 1980er Jahre kämpfen die Spielerinnen und Spieler hier gemeinsam gegen Horden von Zombies. Funktioniert laut Anbieter auch im Crossplay-Modus.

IGN

Zenith

Anime, MMO und VR, alles in einem Spiel kombiniert. Das ist das Konzept von Zenith. Vom Anbieter wird vor allem die detailreiche offene Welt beworben, in der man sich stundenlang verlieren soll. Dabei soll es auch möglich sein, in der VR-Umgebung Klippen hinauf zu klettern. Und freilich ist es im Sinne eines MMO auch möglich, gemeinsam in die Schlacht zu ziehen und Gilden zu gründen.

Zenith MMO

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar

Nach dem Launch des ersten Teils vor mehr als vier Jahren kommt im Lauf des Jahres Teil 2 auf die PSVR, bei dem man als Undercover-Agent diverse Rätsel löst und dem Trailer zufolge auch massenweise virtuellen Kaffee trinkt.

PlayStation

Fracked

Skifahren, Rennen, Klettern, Basejumpen, über eine Zipline rutschen – und dabei auch ordentlich ballern. Das ist das Konzept von Fracked, das im Gegensatz zu diversen hier aufgeführten VR-Remakes speziell für die VR-Brille erschaffen wurde. Inhaltlich geht es übrigens um Fracking. Ein Thema, das in Spielen bisher eher unterrepräsentiert war. Das Spiel mit der winterlichen Atmosphäre erscheint diesen Sommer.

PlayStation

Song in the Smoke

Überleben in der Wildnis, sich für die kalte und dunkle Nacht vorbereiten, Essen sammeln, Waffen craften, sich gegen Wilde Tiere verteidigen: Song in the Smoke ist ein Survivalspiel in VR, das ebenfalls im Laufe des Jahres 2021 erscheinen soll. (stm, 4.3.2021)