Spar versichert, man habe noch genügend FFP2-Masken von anderen Herstellern auf Lager. Foto: APA / HERBERT PFARRHOFER

Die Supermarktkette Spar bietet nach den jüngsten Entwicklungen die FFP2-Masken von Hygiene Austria nicht mehr an. "Da wir unseren Kunden nur Ware anbieten möchten, wo das auch drin ist, was draufsteht, nehmen wir die Hygiene-Austria-Masken aus dem Sortiment", erklärte Spar gegenüber der APA. "Man kann derzeit nicht garantieren, dass die Masken aus Österreich sind, und daher dieser Schritt."

Ab sofort können deshalb keine FFP2-Masken von Hygiene Austria mehr bei Spar gekauft werden. "Es ist eine Kassensperre eingerichtet, und die Ware wird aus den Regalen geräumt", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Man habe aber genügend andere FFP2-Masken für Mitarbeiter und Kunden aus europäischer und asiatischer Produktion vorrätig.

FPÖ fordert umfassenden Maskenrückruf

Unterdessen fordert FPÖ-Chef Norbert Hofer einen Rückruf der Masken. Diese sollten sowohl aus dem Handel als auch aus allen anderen Bereichen, wo sie ausgeliefert wurden, eingezogen werden, sagte Hofer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zudem müssten die Behörden Stichproben nehmen und die Masken darauf untersuchen, ob sie den Wirkungskriterien entsprechen.

Am Dienstagabend hatten Einheiten des Bundeskriminalamts, des Landeskriminalamts, der Finanzpolizei sowie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Produktionsstätte des Maskenherstellers in Wiener Neudorf und die Büros in Wien untersucht. Der Verdacht lautet auf organisierte Schwarzarbeit und Betrug, es gilt die Unschuldsvermutung. FFP2-Masken sollen aus China importiert und dann umgepackt worden sein. Verkauft worden seien die Masken jedoch unter dem Versprechen "Made in Austria". (APA, 4.3.2021)