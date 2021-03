Sputnik V ist etwa in Ungarn bereits in Verwendung. Foto: APA / AFP / Zsoltan Balogh

Nach langem Hin und Her ist es nun tatsächlich so weit. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) prüft eine Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Wie die Agentur und auch der russische Staatsfonds am Donnerstagvormittag bekanntgaben, befindet sich der Impfstoff nun im sogenannten Rolling-Review-Verfahren der EMA. Das bedeutet, dass laufend Ergebnisse aus Studien und aus der praktischen Anwendung des Vakzins bei der EMA einlangen, die diese dann für ihr Prüfverfahren verwendet – auch wenn noch nicht alle Resultate vorliegen und auch kein Zulassungsantrag gestellt wurde.

Sputnik V ist auf Basis von Notfallzulassungen bereits in zahlreichen Staaten im Einsatz. Neben Russland selbst etwa in mehreren Ländern Lateinamerikas, am Westbalkan und im Nahen Osten. Auch die EU-Staaten Ungarn und Slowakei haben auf Basis nationaler Notzulassungsverfahren den Einsatz des Impfstoffs erlaubt und Dosen erworben. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte mehrfach darauf gedrängt, sich auch mit Sputnik V zu beschäftigen und unter anderem die Möglichkeit in den Raum gestellt, den Impfstoff auch in Österreich herstellen zu lassen.

Hohe Wirksamkeit

An der Wirksamkeit und der Verträglichkeit des Impfstoffs gab es lange Zweifel, nachdem ihn Russland bereits im Sommer ohne größere Feldstudien zum Einsatz zugelassen hatte. Diese wurden allerdings in Teilen später nachgeliefert. Eine Untersuchung, die Anfang Februar in der angesehenen Medizinzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde, weist dem Impfstoff eine Wirksamkeit von rund 92 Prozent aus.

Mit einer Wirksamkeit von 91,6 Prozent hätte der russische Impfstoff in etwa die gleiche Wirksamkeit wie sie jene von Moderna (95 Prozent), Biontech/Pfizer (95 Prozent) und Novavax (89 Prozent) gegen die bisher kursierende Variante des Virus hatten – und eine höhere als das Mittel von Astra Zeneca (zwischen 60 und 90 Prozent) und jenes von Johnson & Johnson/Janssen (72 Prozent). In der EU zugelassen sind bisher nur die Vakzine von Moderna, Pfizer/Biontech und Astra Zeneca.

Bei Novavax und Johnson & Johnson hatte sich allerdings gezeigt, dass die Wirksamkeit der Impfung beim Einsatz gegen die neuen Varianten des Virus, insbesondere gegen jene aus Südafrika, B.1.351, sinke (Novavax: 60 Prozent, Johnson & Johnson: 57 Prozent). Daten des Sputnik-V-Vakzins zu dieser Frage gibt es bisher nicht.

Mögliche Kooperationen

Zusätzlich ist eine Kooperation des Gamaleja-Instituts mit Astra Zeneca im Gespräch. Beide benützen für ihre Impfungen einen sogenannten viralen Vektor. Im Falle von Astra Zeneca ist dies ein genetisch veränderter Schimpansen-Erkältungsvirus, ein Adenovirus, mit dem als Vektor Erbmaterial von Sars-CoV-2 in menschliche Zellen eingeschleust wird. Auch Sputnik V nützt einen Adenovirus, allerdings einen menschlichen – wobei in diesem Fall für erste und zweite Dosis unterschiedliche Adenoviren verwendet werden. Damit wird unter anderem die Gefahr eingeschränkt, dass es zu einer Immunität gegen das Trägervirus kommt, das dann das Corona-Erbgut nicht mehr in die Zellen befördern könnte. Bei einer Kombination der beiden Impfstoffe – eine Dosis Astra Zeneca, eine Dosis Sputnik – wäre diese Gefahr ebenfalls gebannt. Und Astra Zeneca könnte im Gegenzug Türen für eine Zulassung in der EU öffnen helfen, hieß es schon vor Wochen. Neuigkeiten zur Zusammenarbeit gab es seither aber nicht mehr.

Nach Angaben von Kirill Dmitriew, dem Chef des Staatsfonds für Direktinvestitionen (RFPI), könnte Russland Impfstoff für rund 50 Millionen Menschen in der EU bereitstellen, wenn ein Kaufvertrag mit der EU-Kommission zustande käme. Das wären 100 Millionen Dosen. Wann genau diese Vakzine zur Verfügung stehen würden, sagte er nicht – nur dass es sich um einen Zeitpunkt "später im Jahr" handeln würde. Als Beginn der Lieferungen sei im Fall eines Abschlusses der Juni avisiert. Die EU geht bisher davon aus, dass bis zum Sommer durch die bisherigen Verträge mit den Impfstoffherstellern Biontech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson (vermutliche Zulassung: 11. März), und Curevac ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen werde. (mesc, 4.3.2021)