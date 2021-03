Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Michael B. Jordan wird in der kommenden Filmadaption von "Tom Clanc's Without Remorse" den U.S. Navy SEAL John Kelly spielen. Erscheinen wird der Film auf dem Video-Dienst Prime von Amazon.



Basierend auf dem gleichnamigen Buch, das 1993 erschien, wird auch im Film die Geschichte von John Kelly erzählt, der im Buch noch John Clark heißt. Der Navy SEAL deckt eine internationale Verschwörung auf und findet sich nach einem Angriff auf ihn und seine Familie auf einem brutalen Rachefeldzug. Kelly ist auch jener Charakter, der 1998 im Nachfolgeroman "Rainbow Six" die gleichnamige Spezialeinheit anführen wird und auch in zahlreichen weiteren Geschichten von Clancy eine maßgebliche Rolle hat. Oft wird er auch als zweitwichtigste Figur von Tom Clancy beschrieben – gleich nach Jack Ryan, den man aus Büchern und Filmen zu "Jagd auf Roter Oktober" oder "Die Stunde der Patrioten" kennt.



Amazon Prime Video

Starker Schauspieler



Im Gegensatz zu den Schauspielern Willem Dafoe und Liev Schreiber, die dem Charakter Kelly in anderen Filmadaptionen schon Leben einhauchen durften, wird die Rolle diesmal von einem schwarzen Schauspieler übernommen. Michael B. Jordan ist vor allem durch seine Rollen in den zwei "Creed"-Filmen und "Black Panther" einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Erstmals überzeugen konnte er aber schon lange davor, etwa in der Kultserie "The Wire".

Regie wird Stefano Sollima führen, der mit Filmen wie "Gomorrah" und "Sicario: Day of the Soldado" bereits einschlägige Erfahrung für den Amazon-Film sammeln konnte. (aam, 4.3.2021)