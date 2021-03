Linz wird ORF-"Soko"-Schauplatz, dort ermitteln künftig Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski. Foto: APA, Gindl

Wien – In Oberösterreich heftet sich bald ein neues Team an die Fersen des Verbrechens: Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski sind die Ermittler in der neuen ORF/ZDF-Krimiserie "Soko Linz", wie am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. In weiteren Rollen sind Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev zu erleben, die Dreharbeiten sollen nach derzeitigem Stand im Mai beginnen. Eine Ausstrahlung ist für 2022 geplant.

Dabei werden sich die Fälle bei der 13 Episoden umfassenden ersten Staffel keineswegs nur auf die titelgebende Landeshauptstadt beschränken, sondern geht es um ein Polizeikooperationszentrum, "das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt", wie es heißt. So erhalte man "den perfekten Rahmen für die Weiterentwicklung unseres bewährten 'Soko'-Konzepts", wurde ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer zitiert. (APA, 4.3.2021)