Es gibt nicht genug Impfstoff für alle – zumindest zurzeit noch nicht. Die von vielen heißersehnte Möglichkeit, der Pandemie einen Strich durch die Rechnung zu machen, lässt auf sich warten. Während einige wenige bereits ihre Dosis erhalten haben, muss sich der Großteil der Bevölkerung noch gedulden. Laut Impfplan der Regierung gibt es eine genaue Einteilung, wann wer zum Stich kommt. Nicht für alle ist die Vorgehensweise nachvollziehbar. Auch so manche Vorreihungen kann man nur schwer verstehen.

Wen würden Sie in der Impfreihenfolge priorisieren? Foto: APA/EXPA/ JFK

So kann Neid auf andere entstehen. In Hinblick auf die Gesundheit, aber auch auf mögliche und bereits diskutierte Bevorzugungen in der Freizeitgestaltung. Andere wiederum fühlen sich ob ihres bereits festgelegten Impftermins gar schuldig, im Wissen, dass es noch viele Menschen gibt, die die Impfung vielleicht dringender bräuchten als sie selbst, wie dieser Twitter-Beitrag zeigt:

Neid, Altruismus oder schlechtes Gewissen: Wie blicken Sie auf die Corona-Impfung?



