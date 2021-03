Laut Tourismusminister ist dies vorerst ab April oder Mai zunächst in fünf Provinzen geplant, darunter Phuket und Krabi

Die Tourismuseinnahmen in Thailand brachen 2020 um mehr als 80 Prozent ein. Foto: AFP/MLADEN ANTONOV

Bangkok – Thailand will ausländischen Besuchern eine Quarantäne in den Hotelanlagen vor Ort erlauben und damit seinen brachliegenden Tourismus-Sektor wiederbeleben. Geplant sei das Vorhaben ab April oder Mai zunächst in fünf Provinzen, darunter Phuket und Krabi, sagt Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn. Dort würden Besucher üblicherweise zwischen einem und drei Monaten bleiben.

Touristen müssten dort dann zwar für 14 Tage in Quarantäne. Wenn es nach drei Tagen aber einen negativen Corona-Test gebe, dürften sie aus ihren Zimmern und sich in den Hotelanlagen frei bewegen. Die Einnahmen aus dem Tourismus in Thailand waren 2020 um mehr als 80 Prozent auf nur noch knapp 11 Milliarden Dollar (rund 9 Mrd. Euro) eingebrochen. (APA, Reuters, 4.3.2021)