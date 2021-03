Man kennt sie mittlerweile, die lustigen Videos, die im Internet herumschwirren. Sebastian Kurz als Udo Jürgens, Barack Obama mit derben Worten über Donald Trump, Nicolas Cage in jedem Film, in dem er nicht sowieso schon mitgespielt hat. Dank immer mehr Rechenpower, verbesserten Algorithmen und der Datenflut im Internet werden die Deepfakes quasi im Stundentakt besser. Das ist manchmal lustig, in sehr vielen Fällen aber gefährlich. Besonders die Köpfe von Frauen werden immer wieder in pornografisches Material hineinmontiert und diese damit erpresst oder diffamiert. Auch in Hinsicht auf Verlässlichkeit von Informationen, Quellen und Beweisen bringen Deepfakes ganz neue Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, einen geschulten Blick für die Erkennung von Deepfakes zu entwickeln, solange das überhaupt noch möglich ist. Machen Sie den Test.

Der junge Videotechniker Tobias Sautner hat die kurzen, stummen Deepfakes bereits im vergangenen Jahr im Rahmen seiner Diplomarbeit erstellt – wie viele, verraten wir Ihnen nicht. Die selbstverständlich anonymen Resultate der gesamten STANDARD-Community finden Sie am Freitag in einem weiteren Artikel auf derStandard.at/Zukunft oder in der Edition Zukunft der Printausgabe am kommenden Freitag. Selbstverständlich können Sie auch hier gerne unter dem Artikel kommentieren, aber spoilern Sie es bitte nicht für die restliche Community, falls Sie sich irgendwo ganz sicher sein sollten – oder zumindest glauben, es zu sein.



ACHTUNG: Nochmals die Erinnerung liebe Userinnen und User. Weil manche von Ihnen posten, Sie hätten 10 von 10 erkannt. Sie sehen heute am Ende nicht, ob sie richtig oder falsch lagen. Das Hakerl, das Sie sehen ist nur Ihre bestätigte Auswahl. Die Ergebnisse sehen Sie am Freitag. Sie werden am Freitag außerdem das Quiz nochmal mit sofortiger Anzeige des Ergebnisses wiederholen können. (Tobias Sautner, Fabian Sommavilla, Sebastian Kienzl, 9.3.2021)