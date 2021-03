Souverän. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Oberstdorf – Norwegens Langläuferinnen haben sich am Donnerstag in Oberstdorf den WM-Staffeltitel zurückgeholt. Therese Johaug und Co. gewannen über 4 x 5 Kilometer deutlich vor den Russinnen. Bronze ging an Finnland. Vor zwei Jahren in Seefeld hatte sich die Norwegerinnen noch dem Erzrivalen Schweden geschlagen geben müssen. Die Titelverteidigerinnen um Charlotte Kalla kamen diesmal nicht über Rang sechs hinaus.

Johaug jubelte hingegen an der Seite von Tiril Udnes Weng, Heidi Weng und Youngster Helene Marie Fossesholm über ihre bereits dritte Goldene in Oberstdorf. Insgesamt ist sie nun schon 13-fache Weltmeisterin. Ein weiterer Titel könnte am Samstag über 30 km dazukommen.

Keine Österreicherinnen

Österreich war mangels genügend Athletinnen auf entsprechendem Niveau in der Staffel nicht vertreten. Auch am Freitag im Männer-Teambewerb tritt zwei Jahre nach dem Seefelder Dopingskandal kein ÖSV-Quartett an. Der 50-km-Abschlussbewerb am Sonntag geht ebenfalls ohne österreichische Beteiligung in Szene. Beim Frauen-Finale am Samstag über 30 km hat Teresa Stadlober hingegen Außenseiterchancen auf eine Medaille. (APA, 4.3.2021)

Ergebnisse:

Langlauf, Frauen-Staffel (4 x 5 km): 1. Norwegen (Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm) 53:43,2 Min.

2. Russland (Jana Kirpitschenko, Julia Stupak, Tatiana Sorina, Natalia Neprjajewa) +26,6 Sek.

3. Finnland (Jasmi Jönsuu, Johanna Matintalo, Liisa-Riita Roponen, Krista Pärmäkoski) +46,2

4. USA +47,0

5. Deutschland +1:06,4 Min.

6. Schweden +2:00,0

Österreich nicht vertreten.