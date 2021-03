Die 1902 erbaute Gösserhalle in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten, heute inmitten des Entwicklungsgebiets "Neues Landgut" gelegen, wird nach Plänen der Alles-Wird-Gut-Architekten umgestaltet. Die Architekten hatten sich in einem Wettbewerb mit ihren Ideen durchgesetzt.