Georg Hiebl aus Haag erhielt die Auszeichnung "Craft Distillery of the Year"

Fußball-Star Marko Arnautovic, in der Vergangenheit nicht unbedingt als leise und bescheiden bekannt, ist letztes Jahr unter die Schnapsbrenner gegangen und hat gemeinsam mit der Wiener Manufaktur Bootleggers Gin und Vodka entwickelt.

Der mit Gold ausgezeichnete Vodka von Marko Arnautovic. Foto: Next Sports Marketing

Die vollmundige Behauptung des Kickers auf seiner Homepage "Es steht mein Name drauf, es muss das Beste sein!" hat sich zumindest bei der Craft Spirits Berlin bewahrheitet. Er gewann mit seinem Vodka dort nämlich Gold als "Best in Class", sein Gin in der Kategorie "New Western Style" wurde von der internationalen Expertenjury im Rahmen der Blindverkostung mit Silber gekürt.

Marko Arnautovic: "Es freut mich und meine Jungs natürlich, dass bereits so früh im Jahr bei einer der ersten Spirituosen-Messen zwei Plätze ganz vorne für Arnautovic London Dry Premium Gin und vor allem für den Arnautovic Premium Vodka rausgekommen sind und sich der Einsatz der qualitativ hochwertigen Zutaten und die Anstrengungen beim Entwickeln und Destillieren auch vor einer hochkarätigen Jury gelohnt haben!"

Marko Arnautovic ist mit Gin und Vodka erfolgreich. Foto: Next Sports Marketing/Dominik Mayer

"Craft Distillery of the Year"

Das Produkt mit der höchsten Punktezahl aller eingereichten Destillate bei der Craft Spirits Berlin kommt aus dem Mostviertel: Georg Hiebl aus Haag erhielt den Award "Craft Spirit of the Year" für sein Produkt "Rote Williams 2020" und wurde auch als "Craft Distillery of the Year" ausgezeichnet.

Die Craft Spirits Berlin ist der größte Wettbewerb im Bereich handwerklich produzierter Spirituosen in Europa und findet jährlich statt. Das normalerweise gleichzeitig stattfindende Festival musste heuer pausieren. (ped, 4.3.2021)