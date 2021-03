Die PS2 war Sonys erfolgreichste Spielekonsole. Foto: AFP/Yoshikazu Tsuno

Die erfolgreichste Spielekonsole der Geschichte feiert erneut Geburtstag. Denn vor mittlerweile 21 Jahren, am 4. März 2000, erschien Sonys Playstation 2 in Japan. Während Spieler in den USA erst am 26. Oktober desselben Jahres in den Genuss kamen, mussten Fans in Europa sogar bis zum 24. November warten. Mehr als 3800 Spiele erschienen für die Konsole, bis die Produktion im Jahr 2013 schlussendlich eingestellt wurde.

Damals als reine Offline-Konsole erschienen, zog Sony mit weiteren Funktionen erst nach, als Microsoft mit der ersten Xbox den Online-Speielservice Xbox Live präsentierte. Ebenso verzichtete der japanische Konzern damals auf eine Festplatte. Während in den USA und Japan zu einem späteren Zeitpunkt nachgebessert wurde, führte in Europa bis zum Ende der Konsolengeneration kein Weg an den proprietären Speicherkarten vorbei. Trotz hoher Preise waren diese unverzichtbar, um Spielstände speichern zu können. Der STANDARD berichtete.

Unerreichter Erfolg

Insgesamt konnten mehr als 158 Millionen Einheiten verkauft werden, eine Zahl, die auch mit erfolgreichen Nachfolgern wie der PS3 oder PS4 nicht übertrumpft werden konnte. Seit vergangenem November ist zudem die neueste Generation der Spielekonsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Doch sowohl die Playstation 5 als auch die Xbox Series X sind aufgrund enormer Nachfrage derzeit fast überall ausverkauft. Wann sich die Situation einpendeln wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Denn auch der weltweite Halbleitermangel macht den Konzernen zu schaffen. (red, 4.3.2021)