Auf einem großen Event kündigt Xiaomi seine neue Redmi-Note-10-Serie an und überrascht erneut mit starken Eckdaten

Vier Farben bieten die unterschiedlichen Modelle.

Foto: Xiaomi

Vier neue Modelle hat Xiaomi auf ihrem Ankündigungs-Event am Donnerstag vorgestellt. Auch im Mittelklassesegment zeigt sich der chinesische Konzern großzügig in der Ausstattung und das zu einem Preis von knapp 200 Euro.

Erstmals OLED beim Note



Um es nicht zu einfach zu machen, wird es vier Modelle der Redmi-Note-10-Reihe geben. 10, 10 Pro, 10S und 10 5G sollen den Kunden, neben der Möglichkeit den Überblick zu verlieren, eine große Auswahl bieten. Dabei ist das 10 Pro das Herzeigemodell. Mit einem 120 Hz und 6,67 Zoll großen AMOLED-Display, dem 108-MP-Sensor für der Hauptkamera und einem starken Nachtmodus, punktet man bei den technischen Details. Der Qualcomm Snapdragon 732G ist nicht der aktuellste, aber für die meisten Anwendungen ausreichend. Bei den Abmessungen liegt man der Display-Größe entsprechend im oberen Bereich. 164 x 76,5 x 8,1 Millimeter und 193 Gramm.



Mit dem Gorilla Glass 5 ist man auf der Vorderseite einigermaßen gut gegen Kratzer geschützt, verspielte Naturen freuen sich über Foto-Klone oder Video-Klone, Telemakro-Zeitraffer-Videos und Langzeitbelichtungs-Modi. Durch den Tag kommt man mit einem 5.020 mAh Akku, mit der 33-Watt-Schnellladefunktion dauert der Ladeprozess nicht allzu lange. Bei den Farben wählt man aus Onyx Gray, Glacier Blue sowie Gradient Bronze.

Das Pro-Modell bietet erwartungsgemäß die stärkste Leistung. Foto: Xiomi

Kompromiss im mittleren Bereich



Auch das 10er-Modell sowie das 10-S-Modell verfügen über ein AMOLED-Display, das 6,43 Zoll groß ist, bei einer Auflösung von 2.400 x 1080 Pixeln. Wie beim Pro-Modell und bei Redmi üblich, befindet sich der Fingerabdrucksensor im seitlichen Powerbutton. Dual-Lautsprecher, sowie die 33-Watt-Schnellladefunktion findet man auch hier.



Abstriche gibt es bei den Kameras, die 64 Megapixel (10 S) beziehungsweise 48 Megapixel (10) bei der Hauptkamera bieten. Statt der fünf Megapixel Telemakrokamera gibt es lediglich zwei Megapixel Makrokameras. Bei den Prozessoren wird der MediaTek Helio G95 (10 S) und der Snapdragon 678 (10) verbaut. Statt Gorilla Glass 5 gibt es die dritte Generation. Bei der Größe haben wir 160,46 x 74,5 x 8,29 Millimeter und 178,8 Gramm.

5G mit Abstrichen



Das letzte Modell im Bunde ist das 10 5G. Das 90 Hz und 6,5 Zoll große Dislay ist das einzige Nicht-AMOLED-Display in der Reihe. Auch bei den Kameras und beim Prozessor gibt es weitere Abstriche zu den anderen Modellen. Irritierend, dass Xiaomi offenbar glaubt, dass 5G-Handys weniger Power benötigen, als andere Smartphones. Nachgewiesenermaßen benötigen sie zudem mehr Strom, was in einem zumindest ähnlich starken Akku respektiert wurde, auch wenn dieser nur mit maximal 18 Watt lädt.

Bei den Speichervarianten fangen das 10er-Modell und das 5G-Modell bei 4 GB RAM und 64 GB Speicher an und können bis maximal 6 GB und 128 GB käuflich erworben werden. Bei den Modellen 10 S und Pro geht es mit 6 GB und 64 GB los und bietet in der stärksten Version 8 GB und 128 GB. Preislich startet man beim Redmi Note 10 bei 199 Euro, die anderen Modelle werden etwas teurer sein. Marktstart in Österreich wird für Mitte März erwartet. (aam, 4.3.2021)