Olivia Rodrigo führt mit "Driver's License" seit Wochen die amerikanischen Charts an. Was macht den Song zur Hymne für die Generation Z?

Foto: Youtube

Mah, Führerschein! Those were the days. Kupplungswaage, Verteilerkreis Favoriten alias Dantes Inferno, anzügliche Witzeleien des Fahrlehrers. Wer erinnert sich nicht gern?

Der 18-jährigen Sängerin Olivia Rodrigo aus Kalifornien hat der Führerschein aber nicht nur die Freiheit auf vier Rädern gebracht, er diente ihr auch als Basis für einen Welthit. Ihr Song Driver's License brach sämtliche Streamingrekorde, führt seit Wochen die Billboard-Single-Charts an und ist der aktuell größte Hit der Generation Z.

OliviaRodrigoVEVO

Die Sache mit dem Führerschein ist nur der Aufhänger für den Song, eigentlich geht es in der Power- bis Trauerballade, die Rodrigo kraft des gebrochenen Herzens rausschmettert, um eine rezente Trennung. "Cause you said forever, now I drive alone past your street", heißt es da.



Wer Popmusik nicht verachtet, wird zugeben müssen, dass der Song Hand und Fuß hat. Ein paar Effekte in der Produktion weisen ihn zwar als Produkt der 2020er-Jahre aus, aber sowohl inhaltlich als auch den Aufbau betreffend handelt es sich um einen klassischen Popsong, der wohl funktioniert hätte, seit es Führerscheine gibt.

Sprich: Driver's License ist nicht so sehr die Hymne der Generation Z, weil der Song per se etwas für diese Generation Typisches verhandeln würde, sondern weil es nun mal die Generation ist, die jetzt gerade am meisten Chartsmusik hört.

Der Tiktok-Effekt

Trotzdem wäre Driver's License ohne Tiktok – und das ist dann eben schon Gen-Z-spezifisch – nicht so durch die Decke gegangen. Zwar hatte Rodrigo mit ihrem Hintergrund als Disney-Schauspielerin (man kennt sie aus der Serie High School Musical) bessere Voraussetzungen, die Musikindustrie zu erobern als Lisa aus Gramatneusiedl, aber ein Welthit ist niemandem garantiert. Rodrigo achtete beim Schreiben des Songs also auf Tiktok-Kompatibilität, wie sie in einem Interview mit der New York Times berichtet. Sie sorgte dafür, dass Drivers License Übergänge enthalten würde, die sich besonders gut eignen, um die Videokreationen der Teenies auf Tiktok zu unterlegen.

Den Übergang von Strophe zu Bridge nutzen Tiktoker, um sich aufs Bett zu werfen. Das ist die häufigste "Challenge", für die der Song eingesetzt wird. Oscar Kip

Die Tiktoker sahen, dass es gut war, und belohnten Rodrigo mit Klicks. Wenn die junge Frau heute durch die "Suburbs" fährt und – ganz untypisch für ihre Generation – das Radio aufdreht, wird sie ihren Song hören. (Amira Ben Saoud, 5.3.2021)