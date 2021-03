Album-Chefin Mia Eidlhuber und dieStandard-Ressortleiterin Beate Hausbichler starten den Buchclub-Podcast Lesezeichen!

Foto: STANDARD, Heidi Seywald

Pünktlich vor dem Frauentag startet DER STANDARD seinen neuen Buchclub-Podcast, eine Kooperation zwischen der Wochenend-Beilage ALBUM und dem frauenpolitischen Ressort dieStandard. In "Lesezeichen" werden alle 14 Tage neue Bücher von Autorinnen vorgestellt und diskutiert. "Wir machen keine große Sache daraus", sagt dieStandard-Ressortleiterin Beate Hausbichler, "dass wir hier zunächst nur Bücher von Frauen besprechen." "Aber es ist eine große Sache", ergänzt Album-Chefin Mia Eidlhuber, "dass die meisten Verlage endlich den Werken von Schriftstellerinnen mehr Platz geben." Das sei schon länger zu beobachten, so beide Buchclub-Gastgeberinnen. "Lesezeichen" greift diesen erfreulichen Umstand einfach auf.

Erster Podcast-Gast wird am Freitag, 5. März, die "Generation Haram"-Autorin Melisa Erkurt sein, mit der Beate Hausbichler den neuen Roman "Identitti" der deutschen Autorin Mithu Sanyal vorstellt, um dabei sämtlichen Fragen nach Herkunft und Identität nachzugehen. Für Folge zwei, die am 19. März gesendet wird, besucht uns die Puls4-Moderatorin und Social-Media-Expertin Corinna Milborn im STANDARD, mit ihr wird Mia Eidlhuber den Essay-Band "Trick Mirror" der US-Autorin Jia Tolentino besprechen, das jetzt schon als feministischer Klassiker für das Internetzeitalter gilt.

Für den "Lesezeichen"-Buchclub hoffen die Macherinnen aufs Mitmachen. Die Bücher, die diskutiert werden, werden also immer auch vorab bekannt gegeben. Lesen Sie also mit! Und berichten Sie im STANDARD-Forum oder per Mail an album@derstandard.at, wie Ihnen die Bücher gefallen haben. Wer den Start und weitere Folgen nicht verpassen will, "Lesezeichen" ist auf Apple Podcasts und Spotify zu abonnieren. (red, 4.3.2021)