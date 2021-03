Klaus Emmerich ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: ORF, Milenko Badzic

Der ehemalige ORF-Korrespondent Klaus Emmerich ist vergangene Woche im Alter von 92 Jahre gestorben. Emmerich, geboren im Juni 1928 in Frankfurt, begann seine journalistische Laufbahn in 1940er-Jahren als Wirtschaftskorrespondent u.a. für die "Süddeutsche Zeitung", ab 1956 berichtete er für die "Presse" aus Deutschland. Von 1964 bis 1969 war er Abteilungsleiter Wirtschaft des "Westdeutschen Rundfunks" in Köln.

Ab 1969 war er für den ORF tätig und baute u.a. das Büro in Bonn auf. Für den ORF berichtet er auch aus Washington und Brüssel. Nach seinem Abschied vom ORF 1992 war er freier Journalist und Publizist tätig. (red, 4.3.2021)