Radiotipps für Freitag

9.42 MAGAZIN

Saldo – das Ö1-Wirtschaftsmagazin Eine Million Menschen hat keinen Job oder ist in Corona-Kurzarbeit. Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen die Lösung? Bis 9.57, Ö1

14.05 MUSIK

In Concert: American Jazz Quartet Drummer Paul Motian, Bassist Charlie Haden, Trompeter Don Cherry und Saxofonist Dewey Redman traten am 29. August 1986 beim Jazzfestival in Saalfelden auf. Bis 15.30, Ö1

15.30 MAGAZIN

Moment – Kulinarium: Die Welten der besonderen Öle Von kaltgepressten Lein- und Leindotterölen bis zu Obstkernölen. Bis 15.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 5.3.2021)