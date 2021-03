Foto: Take Two

Ende des Jahres soll GTA 5 für die Playstation 5 und die Xbox Series X/S umgesetzt werden. Der Publisher verspricht zahlreiche Verbesserungen für die Portierung.

Drei Generationen

2013 erschien GTA 5 für die Playstation 3 und die Xbox 360. Alle Verkaufsrekorde brechend, so wurde etwa in nur drei Tagen der Umsatz von einer Milliarde Dollar durchbrochen, setzte man das Spiel bereits 2014 für Playstation 4 und Xbox One um. Neben einer höheren Auflösung, einer geringfügig verbesserten Grafik und einer stabileren Bildwiederholungsrate, kam auch die Egoperspektive neu hinzu.

2021 soll das Spiel auf die aktuelle Generation portiert werden und das nicht einfach als "einfache Portierung", wie Take Two CEO Strauss Zelnick auf der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference mitteilte. "Remaster-Versionen von unseren Spielen zu machen war immer Teil unserer Strategie. Anders als der Mitbewerb, portieren wir nicht einfach, sondern nehmen uns die Zeit die neue Technologie voll auszuschöpfen." Die Portierungen von Take Two hätten immer eine besondere Qualität, da man bei den Umsetzungen sowohl die Grafik als auch die Leistung der Spiele im Blick habe. Das habe man etwa bei Mafia unter Beweis gestellt.



Eine Milliarde Umsatz



Eine größere Relevanz von Portierungen und Remakes sieht Strauss künftig nicht. In erster Linie ist im Falle von Take Two GTA Online der Umsatzbringer. Fast eine Milliarde Dollar konnte mit dem Online-Modus des Spiels in den letzten acht Jahren verdient werden. Der Hype scheint ungebrochen, weshalb das Unternehmen wohl auch keine Eile hat, eine GTA-Fortsetzung zu produzieren, sondern lieber das bereits vorhandene Spiel in die mittlerweile dritte Konsolengeneration umsetzt. (aam, 4.3.2021)