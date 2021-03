Für künftige Mutationen will man sich gemeinsam wappnen, erklären die Regierungschefs der drei Länder in Israel

Flankiert von der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz präsentierte Israels Premier Benjamin Netanjahu den "grünen Impfpass", der Lockerungen bringt. Foto: AFP / Avigail Uzi

Der Israel-Besuch des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wird in Europa als erster Bruch des EU-Zusammenhalts im Kampf gegen die Pandemie gewertet. Donnerstagnachmittag trafen Kurz und Frederiksen in Jerusalem mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zusammen. Kurz hatte im Vorfeld erklärt, er wolle sich in puncto Impfungen nicht mehr auf die EU verlassen.



Israel hat sich mit seinem Impfprogramm einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Von den über 50-jährigen Israelis sind schon 90 Prozent geimpft. Für die vielen Geimpften gibt es bereits Lockerungen: Alle immunisierten Israelis haben Zugang zu Hotels, Kultur- und Sportveranstaltungen und demnächst auch zur Gastronomie.

"Großartige Nachrichten" habe er zu verkünden, sagte Netanjahu nach dem Treffen. Man habe sich auf zwei konkrete Pläne verständigt: auf einen gemeinsamen Fonds für Forschung und Entwicklung sowie auf ein Bündeln der Kräfte bei der Impfstoffproduktion. Kurz sieht Österreichs Beitrag in der Lipidproduktion, "die ja schon jetzt bei uns stattfindet". Die Zusammenarbeit der EU sei wichtig, aber "ohne globale Zusammenarbeit wird man diese Pandemie nicht besiegen", sagte Kurz. Allein in Österreich brauche man laut Schätzungen rund 30 Millionen Impfdosen, um auch in den nächsten Jahren gegen das Virus gewappnet zu sein.

Ausscheren aus der EU

Unabhängiger von Pharmakonzernen zu werden: Das sei das Ziel der Kooperation, sagt Asher Salmon, ein Spitzenbeamter des israelischen Gesundheitsministeriums. Schließlich habe auch Israel noch keinen Deal mit Pfizer, was Impfungen gegen neue Mutationen betrifft. Wie realistisch ist es aber, dass einzelne Staaten Pharmaprojekte aus dem Boden stampfen, die sich mit den Erzeugnissen von Pharma-Platzhirschen wie Astra Zeneca messen können? Sehr realistisch, sagt der Beamte: "Vielleicht wird unser Impfstoff sogar noch effektiver sein als die, die wir jetzt haben." Auf einen Zeitrahmen legt sich Salmon nicht fest. Er sagt nur so viel: "Wir hätten es vor dieser Pandemie auch nicht für möglich gehalten, dass es binnen acht bis neun Monaten gelingt, Impfdosen für Millionen Menschen zu produzieren."

Unabhängig davon, welche konkreten Projekte der Jerusalemer Impfgipfel nach sich ziehen wird: Symbolwirkung hat das Treffen allemal. In der EU wird Kurz’ Israel-Besuch eben als Ausscheren vom gemeinsamen Weg gesehen, und die Sorge, dass sich weitere Regierungen ihm anschließen könnten, geht um. In Österreich gelingt es Kurz, durch die Reise Handlungsmacht zu demonstrieren und den schwarzen Peter für die misslungene Impfversorgung allein der EU zuzuschieben.

Was aber verspricht sich Netanjahu von dem Treffen? Der Langzeitpolitiker setzt im aktuellen Wahlkampf auf zwei Trümpfe: die gelungene Impfkampagne einerseits und seine ausgezeichneten internationalen Kontakte andererseits.

Kritik in Israel

Wobei sich Netanjahu die Kritik gefallen lassen muss, dass er nun zwei ausländische Delegationen für einen Gipfel, der sich auch per Video hätte abwickeln lassen, am Flughafen Tel Aviv landen ließ, während zahlreiche Israelis seit Wochen im Ausland feststecken und nicht wissen, ob sie rechtzeitig zur Wahl am 23. März im Land sein werden – Israel lässt Briefwahl nicht zu. Das Land fährt ein strenges Einreiseregime, um zu verhindern, dass neue Mutationen eingeschleppt werden. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 4.3.2021)