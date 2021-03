Im Dezember 2004 richtete ein Tsunami im Pazifik schwere Schäden an, 227,898 Menschen kamen ums Leben. Foto: REUTERS/Punit Paranjpe

Wellington – Nach einem dritten starken Erdbeben nordöstlich von Neuseeland in kurzer Folge sind Tsunami-Warnungen und Evakuierungsaufrufe ausgelöst worden. Das neuseeländische Katastrophenschutzamt Nema forderte am Freitag über Twitter die Bevölkerung in Küstennähe an mehreren Abschnitten der Ostküste der nördlichen Hauptinsel auf, sofort höheres Gelände aufzusuchen.

"BLEIBEN SIE NICHT ZU HAUSE" schrieb die Behörde. Bedroht seien etwa die Küstenabschnitte von der Bay of Islands bis Whangarei, von Matata bis Tolaga Bay. Auch das Tsunami-Warnsystem der USA schlug an.

Bereits in der Nacht hatte es ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,1 gegeben. Das Zentrum lag im Meer östlich der Nordinsel. Die Erschütterungen waren in der ganzen Region zu spüren, auch in den Großstädten Auckland, Wellington und Christchurch.

Zuvor hatte die US-Erdbebenwarte USGS ein Beben der Stärke 8,0 nahe den Kermadecinseln im Pazifik gemeldet – die dritte Erschütterung nach Beben der Stärken 7,2 und 7,4. Eine erste Tsunami-Warnung war aufgehoben worden. Opfer oder Schäden wurden zunächst von keinem der drei Beben gemeldet.

Erst im vergangenen Monat hatte Neuseeland der Opfer des schweren Erdbebens von Christchurch vor zehn Jahren gedacht. Am 22. Februar 2011 waren in der größten Stadt der Südinsel 185 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2.(red, APA, Reuters, 4.3.2021)