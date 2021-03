2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Levante

Finale. Foto: REUTERS

Valencia – Athletic Bilbao hat sich zum zweiten Mal in Folge ins Finale des spanischen Fußball-Cups geschossen und ist dort der Gegner des FC Barcelona. Dem 1:1 im Hinspiel gegen Levante ließen die Basken im Rückspiel am Donnerstag ebenfalls ein 1:1 nach 90 Minuten folgen, in der Verlängerung setzte man sich dank eines Treffers von Alex Berenguer (112.) mit 2:1 bzw. dem Gesamtscore von 3:2 durch.

Weil das Cupfinale der Vorsaison gegen Real Sociedad aufgrund der Corona-Pandemie um rund ein Jahr auf 4. April 2021 verschoben wurde, bestreitet Bilbao damit zwei Cupendspiele innerhalb von zwei Wochen: Am 17. April ist dann im "aktuellen" Finale Barca der Gegner. Bilbao ist mit 23 Cuptiteln hinter Barca (30) noch vor Real Madrid (19) der zweiterfolgreichste Club des Bewerbs. (APA, 5.3.2021)