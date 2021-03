Die schwer bewaffnete Bereitschaftspolizei geht zunehmend brutal gegen Protestierende vor. Foto: AP

Naypyidaw – Die USA sanktionieren die Armee Myanmars erneut und haben zwei Ministerien sowie die wichtigsten Militärkonglomerate auf eine schwarze Liste für den Handel gesetzt. "Wir werden nicht zulassen, dass das burmesische Militär weiterhin Zugang zu Gütern hat, die den Exportvorschriften unterliegen," erklärte das US-Handelsministerium am Donnerstag.

Die beiden Firmen, die auf der schwarzen Liste stehen – Myanmar Economic Corporation und Myanmar Economic Holdings Limited – gehören zu den Top-Konglomeraten des Militärs, das durch die Holdingfirmen und ihre Tochtergesellschaften große Teile der Wirtschaft Myanmars kontrolliert. Die Sanktionen gelten auch für das Verteidigungs- und das Innenministerium des Landes, zusätzlich soll Myanmar Exportkontrollbeschränkungen für "militärische Endverwendung" auferlegt bekommen. Das US-Ministerium will außerdem weitere Maßnahmen prüfen.

Auch die Videoplattform YouTube ging am Freitag gegen die Militärführung vor: Das Unternehmen hat sich entschlossen, fünf Fernsehsendern des militärisch geführten Rundfunks von seiner Plattform zu entfernen.

US-Sanktionen nach Armeeputsch

US-Präsident Joe Biden führte im vergangenen Monat Sanktionen gegen Myanmar ein. Die Maßnahmen gelten als Antwort auf die gewaltsame Niederschlagung der friedlichen Proteste gegen die Machtübernahme des Militärs. Die Polizei löst Demonstrationen weiterhin mit Tränengas und Schüssen in mehreren Städten des Landes auf. Die Vereinten Nationen berichten, dass seit dem Putsch am 1. Februar mindestens 54 Demonstranten getötet und mehr als 1.700 Menschen wurden verhaftet wurden.

Streit vor Augen der Staatengemeinschaft

Der UN-Botschafter des Myanmars, Kyaw Moe Tun, hatte sich am vergangenen Freitag in einer Rede vor den Staatengemeinschaft zur entmachteten gewählten Zivilregierung des Landes bekannt und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta ein Ende zu setzen. Zum Abschluss seiner etwa zehnminütigen Rede in New York formte er mit drei Fingern einen Gruß, der auch von den Demonstranten in Myanmar benutzt wird.

Die – international nicht anerkannte – Militärführung hatte den Diplomaten anschließend eigentlich wegen "Hochverrats" entlassen wollen. Doch er dürfte vorläufig im Amt bleiben. Der von der neuen Militärführung in Myanmar als Ersatz für den in Ungnade gefallenen Kyaw Moe Tun vorgesehene bisherige Stellvertreter Tin Maung Naing reichte nach Angaben der Vereinten Nationen vom Donnerstag seinen Rücktritt ein. (APA, Reuters, red, 5.3.2021)