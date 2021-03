Ein schon länger zerrüttetes Verhältnis scheint nun endgültig zerbrochen zu sein: Die Abgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei von Premier Viktor Orbán haben diese Woche die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament verlassen.

Was auf den ersten Blick wie eine unwichtige Formalität aussieht, kann weitreichende Konsequenzen haben und verschärft jedenfalls die politische Spaltung in Europa. Seit Jahren streitet die ungarische Regierung mit der EU-Kommission und anderen Unionsländern über Rechtsstaat, unabhängige Justiz und freie Hochschulen. Die Mitgliedschaft der Fidesz bei den Konservativen galt als eine Art politische Absicherung: Egal wie groß die Konflikte werden, Ungarn und die EU gehen Hand in Hand.

Ist es damit vorbei? War der Austritt der Fidesz, mit dem die Partei wohl einem Ausschluss zuvorgekommen ist, richtig? Und, ganz generell: Wie soll die EU mit rechtskonservativen Politikern wie Orbán in Ungarn oder der Regierungspartei PiS in Polen umgehen?

Stellen Sie Ihre Frage

Darüber wollen wir beim Videotalk "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei ist Othmar Karas, EU-Abgeordneter für die ÖVP und Vizepräsident des EU-Parlaments. Mit dabei sind die Neos-Europaabgeordnete Claudia Gamon und die Politikwissenschafterin Ulrike Guérot sowie Vince Szalay-Bobrovniczky, der langjährige Botschafter Ungarns in Wien, der als Staatssekretär im Büro von Premierminister Orbán tätig ist.

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen! Wir wollen mit Ihnen diskutieren. Was halten Sie von dem Schritt der Europäischen Volkspartei, was ist der richtige Umgang mit Orbán und Co: rauswerfen oder umarmen? Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 7.3.2021)