Finale steigt am Sonntag in Klosterneuburg – Oberösterreicher um siebenten, Burgenländer um fünften Titel im Bewerb

Der erste wichtige Titel der Saison wird vergeben in der Basketball-Superliga. Foto: APA/Scheriau

Klosterneuburg/Gmunden/Oberwart – Drei Wochen nach den Damen ermitteln am Sonntag (20.15 Uhr) auch die Basketball-Herren den Cupsieger 2021. Swans Gmunden gegen Oberwart Gunners lautet das Duell im Finale, das in Klosterneuburg stattfindet. ORF Sport + und Sky Sport Austria übertragen live.

Nimmt man die Liga-Tabelle als Maßstab, gehen die Oberösterreicher als Favorit in den Kampf um den ersten Titel des Jahres. Sie haben im bisherigen Saisonverlauf fünf Siege mehr eingefahren als ihr Gegner. In den direkten Aufeinandertreffen steht es jedoch 1:1, jeweils das Heimteam hat sich in der Meisterschaft durchgesetzt.

Die Entscheidung um den Titel fällt erstmals seit 1994, als der Cupbewerb ins Leben gerufen wurde, und zum zweiten Mal überhaupt nicht in einem Final Four. Für die Swans geht es um die erste Trophäe seit 2012. Holen sie den Pokal zum siebenten Mal, sind sie wieder alleiniger Rekordsieger. Sechs Mal haben bisher auch die Kapfenberg Bulls gewonnen. Die Obersteirer werden am Sonntag endgültig entthront. Die Gunners peilen den fünften Erfolg im Cup an. Sie waren 2016 der bis dato letzte Sieger, der nicht Kapfenberg hieß. (APA, 5.3.2021)