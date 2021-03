Great Barrier Reef, Australien

Als einzige von Lebewesen geschaffene Struktur, die vom Weltraum aus sichtbar ist, ist das Great Barrier Reef ein wahres Naturwunder – das größte Korallenriff-Ökosystem der Welt, das sich 2.300 Kilometer entlang der Nordostküste Australiens erstreckt. Mehr als 400 Korallenarten und 1.500 Fischarten leben hier. Doch bis zum Ende des Jahrhunderts könnte dieses Weltnaturerbe verschwunden sein. In den letzten drei Jahren haben die steigenden Meerestemperaturen die schlimmste Bleiche verursacht, die jemals am Great Barrier Reef beobachtet wurde, so die wissenschaftliche Bewertung der Unesco 2017 in der Studie "Impacts of Climate Change on World Heritage Coral Reefs". Greenpeace schätzt, dass allein im Jahr 2016 fast ein Viertel der Korallen des Riffs abgestorben ist. Der Bericht der Unesco warnt, dass dieses und andere Riffe auf dem Planeten in den nächsten 100 Jahren nicht mehr als funktionierende Ökosysteme existieren werden, wenn nichts unternommen wird.