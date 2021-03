Unter anderen betroffen: Die AUA. Foto: APA

Mitglieder der Luftfahrtallianz Star Alliance sind von einem Datendiebstahl betroffen, bei dem auch Kundendaten entwendet wurden. Betroffene werden aktuell in einer Mail darüber informiert darunter Kunden der Lufthansa und ihrer Tochter Austrian. "Dabei handelt es sich ausschließlich um Informationen zur Servicekartennummer, zum Statuslevel und teilweise zum Namen", heißt es. Insgesamt sind 1,35 Millionen Kunden betroffen, erklärt eine Sprecherin des Vielfliegerprogramms Miles & More. Der Kundenname war bei rund einer Million davon enthalten. Passwörter, E-Mail-Adressen und andere persönliche Kundendaten seien jedenfalls nicht gestohlen worden, da diese "nicht in dem IT-System des Dienstleisters" gelegen hätten.

Der Vorfall hat sich demnach zwischen dem 21. Jänner und dem 11. Februar ereignet. Dabei sei es Hackern gelungen, in ein Reservierungssystem einzudringen und Informationen zu plündern. Eine Presseanfrage zu weiteren Details, darunter der Menge der gestohlenen Daten, wurde bisher nicht beantwortet. (red, 5.3.2021)