Manche Leute kaufen sich eine Wohnung, manche ein Haus, andere halt ein Dorf. Wobei es sich in diesem Fall eher um eine Ansammlung von Häuschen handelt, ein Dörfchen also, besser gesagt. So war schon immer der Lauf der Dinge. Hollywood-Schauspieler Johnny Depp soll aber mit seinem Dörfchen nicht mehr zufrieden sein – und will es nun, nach den Versuchen im Jahr 2015 und 2016, wieder an die Frau oder den Mann bringen.