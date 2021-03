Tagesüberblick Coronavirus

5.154 Postings

Impfgremium empfiehlt Astra Zeneca für Ältere, Biontech produziert zusätzliche Impfdosen

In Österreich wurden am Freitag 2.668 Neuinfektionen gemeldet, die Ausreisekontrollen in Radstadt und Bad Hofgastein sind in Kraft. Die Corona-News im Überblick